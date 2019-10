Haan : Senioren bleiben durch Training länger fit

Haaner Turnverein und Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ veranstalten gemeinsam einen Aktionstag.

Lebenswichtig ist Sport für Senioren, meinen Claudia Bader, die Sportliche Leiterin des Haaner Turnvereins (HTV), und Dr. Hermann Neumann vom Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“. Einen Aktionstag speziell für Netzwerk-Aktive und interessierte Senioren werden sie darum am Mittwoch 9. Oktober, von 10.30 bis 13 Uhr im Fitness- und Gesundheitszentrum Cityfit in der Turnstr. 25 anbieten.

Beim Aktionstag am 9. Oktober will sie auch Alltagsbeispiele liefern, wie man mit kleinen Tricks und Übungen im Alltag die Fitness verbessern kann. Nicht nur fit wird ein Sportler in jedem Alter durch regelmäßige Übungen. Sport sei gesund für das Herz, beuge Diabetes vor, man bleibe geistig fit und man verliert sogar an Körpergewicht, sagt die HTV-Fachfrau. Den Interessierten empfiehlt Claudia Bader, in sportlicher Kleidung zum Aktionstag zu kommen, denn auf Wunsch kann die bevorzugte Sportart oder das Gerät sofort ausprobiert werden. „Mit dem Zustand meiner Knochen muss ich leben. Aber meine Muskeln kann ich trainieren“, ist die Devise von Claudia Bader.