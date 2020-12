Haaner Turnverein : HTV dreht Sportvideo für Schüler in Quarantäne

Haan Der Haaner Turnverein bringt Sport zu Grundschülern die wegen der Quarantäne-Regeln zu Hause bleiben müssen. Das Videoangebot bringt Bewegung in den Tag.

Im aktuellen Fall von positiv auf Covid-19 getesteten Haaner Schülern muss die betroffene Grundschulklasse in häuslicher Quarantäne bleiben. Für diese Schulklassen bietet der HTV vormittags Online-Sport aus dem CityFit für das heimische Wohnzimmer an. So falle den Schülern zu Hause „nicht die Decke auf den Kopf“, heißt es in einer Pressemitteilung.