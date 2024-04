Ein Jahr für soziale Arbeit Zwei Stellen für „BufDis“ beim Haaner TV

Ab dem 1. September bietet der HTV wieder zwei Stellen für den einjährigen Bundesfreiwilligendienst an. Die Aufgabenbereiche umfassen die aktive Mitarbeit im Vereinsgeschehen, unter anderem die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in diversen Sportgruppen und Abteilungen, die Mitarbeit im CityFit und der Geschäftsstelle, sowie das Mitwirken bei der Veranstaltungsorganisation und -durchführung. Außerdem könne während des Bundesfreiwilligen-Dienstes die Ausbildung zum staatlich anerkannten Übungsleiter C absolviert werden, teilt der HTV mit. So könne ein Absolvent auch über das BFD-Jahr hinaus im Breitensport tätig sein.