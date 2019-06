Haan : Haaner Turnverein lädt zu neuem Rücken-Workshop ein

Haan An Sportbegeistere aller Altersstufen richtet sich ein neuer Workshop Rücken 3D, zu dem der Haaner Turnverein für Sonntag, 23. Juni, zwischen 14 und 15 Uhr ins CityFit, Turnstraße 25a, einlädt.

Das 3D-Konzept beinhaltet dreidimensionale Mobilitäts-, Stabilisations- und Kräftigungsübungen, so dass alle Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule, der Hüfte und der Schultern angesprochen werden. Es wird fließend von einer Bewegung in die nächste gearbeitet, Pausen gibt es in aktiver Form mit Lockerungs- und Schwungübungen. Ein effektives Training für einen gesunden Rücken, versprechen die Fachleute.