“Spogomi“-Weltcup 2023 Haaner Team sammelt Müll und unvergessliche Eindrücke bei der “Spogomi“-WM in Tokio

Mit Manga-Unterstützung startete das Haaner Müllsammel-Nationalteam, bestehend aus Charlotte Schmitz (links) Finja und Meike Lukat (rechts) am Mittwoch in die „Spogomi“-WM in Tokio. Am Ende stand der 16. von 21 Plätzen – und viele unvergessliche Eindrücke.