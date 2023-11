„Spogomi“-Weltcup 2023 Haaner Team sammelt Müll und unvergessliche Eindrücke bei der Müllsammel-WM in Tokio

Info

„Spogomi“ ist ein Sport, bei dem man zu dritt so schnell und so viel Müll wie möglich in einer Stunde sammeln muss. Das Wort setzt sich aus den Silben „Spo“ (steht für „Sport“) und „Gomi“ (Japanisch für „Müll“) zusammen. Die drei Haanerinnen hatten im September den deutschen Vorentscheid in Düsseldorf gewonnen.