Tafel bittet um Spenden : Haaner Tafel bittet um Lebensmittel-Päckchen

Haan Die vom Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) Haan getragene Haaner Tafel bittet auch in diesem Jahr um die Spende von Weihnachtspäckchen mit Lebensmitteln für die Bedürftigen in unserer Stadt.

Die Tafel nimmt die Päckchen am Montag, 16. Dezember, zwischen 9 und 17 Uhr, sowie am Dienstag, 17. Dezember, von 9 bis 19 Uhr und am Mittwoch, 18. Dezember, zwischen 9 und 17 Uhr im SKFM-Büro Haan, Breidenhofer Straße 1, entgegen. Zusätzlich besteht auch am Mittwoch 18. Dezember, von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit zur Spendenabgabe im Musikraum der Don-Bosco-Schule, Thienhausener Straße 24 in Haan.