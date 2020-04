Service in Zeiten von Corona : Haaner Tafel beliefert Kunden

Service in Zeiten von Corona

Haan Nach drei Wochen Schließung startet der neue Service an diesem Mittwoch.

Vor drei Wochen hat die Tafel in Haan zum letzten Mal Lebensmittel ausgegeben. „Wir müssen bis auf Weiteres schließen“, erläuterte Hubert Gering, Geschäftsführer des katholischen Sozialdienstes SKFM, Betreiber der Tafel: „Leider!“ Viele der rund 60 ehrenamtlichen Helfer seien Ältere und während der grassierenden Corona-Pandemie jetzt besonders gefährdet. Sobald sich die Situation zum Besseren wende, werde die Tafel Haan ihren Betrieb sofort wieder aufnehmen, hieß es damals.

„Die Tafel Haan hat sich nach intensiven Überlegungen entschlossen auch in der Corona-Krise eine Unterstützung für ihre Kunden zu organisieren“, teilte Hubert Giering jetzt mit. Da die meisten der ehrenamtlichen Helfer bei der Tafel aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehören, mussten Lösungen gefunden werden, die mit dem Einsatz von deutlich weniger der Helfer möglich sind. Gleichzeitig kamen bei der Tafel viele Anfragen von Kunden an, die dringend um die Wiederaufnahme der regelmäßigen Versorgung baten, so Giering weiter.