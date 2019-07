Haan : Strand bringt Menschen zusammen

Haan Das internationale Begegnungsfest des Caritas Kreisverbandes Mettmann zieht beim Haaner Sommer viele Besucher an.

Liebe, so sagt man, gehe des öfteren durch den Magen. Vielleicht auch Toleranz. Es gibt wohl kaum einen besseren Weg fremde Menschen kennen zu lernen, als mit ihnen in zugewandter Atmosphäre gemeinsam zu essen und dabei Gaumenfreuden fremder Herkunft zu erleben.

Gleich zu Beginn bildet sich eine lange Schlange am Buffet mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Ghana, Eritrea, Syrien, Tadschikistan und Afghanistan. Gefüllte Weinblätter sowie mit Fleisch oder Käse gefüllte Hörnchen hat Jihan Atte gemeinsam mit ihrer Tochter Yara zubereitet. Vor zwei Jahren ist die Syrerin aus umkämpften kurdischen Gebieten mit ihrer Familie nach Deutschland geflüchtet. „Ich arbeite in der Kleiderkammer der Caritas mit, und mein Sohn Jwan geht ab Herbst auf das Haaner Gymnasium“, sagt Jihan Atte nicht ohne Stolz.

„Nein, das ist kein Couscous, sondern Reis mit Gemüse, nein, diese Soße nicht nicht scharf“: Geduldig erklärt Mabel Holm, die vor vier Jahren mit ihrer Familie aus Ghana nach Haan gekommen ist, die Spezialitäten ihrer Heimat. „Ich habe bislang in der Waldorf-Schule gearbeitet und hoffe auf einen neuen Vertrag für das neue Schuljahr“, so Holm.

Auch Basem Jasem, der vor zwei Jahren mit Kind, seiner damals schwangeren Frau Reem und seiner Mutter von einem kleinen Ort im Norden Syriens geflohen ist, fühlt sich auf dem Fest und in Haan wohl. „Es war eine sehr gefährliche Reise, mit einem kleinen Boot nach Griechenland, später immer wieder weiter mit Bussen“, sagt der Ex-Anwalt, der neben einem erstaunlich guten Deutsch auch noch Türkisch, Englisch und sogar Niederländisch spricht. Anwalt würde er in Deutschland wohl nicht mehr werden, aber nach entsprechenden Sprachzertifikaten wolle er versuchen, eine Ausbildung als Anwaltsgehilfe oder Rechtspfleger zu bekommen. „Ich fühle mich in einer kleineren Stadt wie Haan sehr gut, hier ist es einfacher am sozialen Leben teilzunehmen und Kontakte zu knüpfen, was meiner alten Mutter allerdings sehr schwer fällt“, sagt Jasem.