Resolution des Stadtrats zum Krankenhaus „Lassen Sie uns diese Struktur nicht zerstören“

Der Träger des St. Josef Krankenhauses in Haan ist die Kplus-Gruppe, die in Folge der gestiegenen und nicht refinanzierten Kosten in das Insolvenzverfahren gehen musste. Bereits entschieden ist, dass die zur Kplus-Gruppe gehörende St. Lukas Klinik in Solingen zum Jahresende 2023 schließt. Die umsatzstarke Neurologie mit der Stroke Unit wird in das Städtische Klinikum Solingen gehen, da alle Ärzte und Mitarbeiter der Neurologie gekündigt und neue Verträge in Solingen unterschrieben haben. Für die Kplus-Gruppe wurde mit der Alexianern GmbH, die Holding sitzt in Münster (diverse Kranken-, Pflegeheime in der Summe 30.000 Mitarbeiter) ein möglicher Investor gefunden.