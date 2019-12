Sportheim Gruiten : Rat deckelt Kosten für TSV-Vereinsheim

Der TSV Gruiten benötigt nach internen Berechnungen etwa 100.000 Euro mehr für die Neuplanung des Sportlerheims. Die SPD wollte 87.000 Euro im Etat bereitstellen – eine CDU-geführte Mehrheit lehnte das aber ab.

Genau 14 Seiten umfasst die Stellungnahme, mit der sich der TSV Gruiten an die Stadtverwaltung gewandt hatte. Der Verein, der das marode – städtische – Sportlerheim am Sportplatz abreißen und neu bauen möchte, weil die Stadt es nach eigener Aussage auf Jahre hinaus nicht kann, hatte kurz vor der Festlegung des städtischen Etats für 2020 noch eine Bitte geäußert, wie Vereinsvorsitzender Joachim Ziegert jetzt im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte.

Rund 107.000 Euro zusätzlich, so hatten die internen Berechnungen ergeben, werde man für Architektenleistungen und Anwaltskosten wohl benötigen, um die Ausschreibung vernünftig über die Bühne zu bringen, hieß es. 20.000 Euro an Beratungskosten durch einen Fachanwalt soll die Stadt ohnehin übernehmen. Die SPD wollte entsprechend jetzt 87.000 Euro im Etat bereitstellen – eine CDU-geführte Mehrheit lehnte das aber im Stadtrat ab.

Bürgermeisterin Bettina Warnecke gab sich am Tag nach der Ratssitzung zuversichtlich, dass der TSV Gruiten trotz der jetzigen Ablehnung das Projekt nicht gleich aufgeben werde und stellte wohlwollende Begleitung durch die Verwaltung in Aussicht: „Wenn wir am Ende feststellen, dass sich die Kosten so erhöht haben, dass das Gelingen des Projektes an diesen 100.000 Euro hängt, wird sicher kein Ratsmitglied sagen, ,Seht zu, wie Ihr klarkommt‘.