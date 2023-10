Finanznot der Stadt „Uns fressen die Zinsen auf“

Eigentlich hätte Haans Stadtkämmerin Doris Abel am Dienstagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses schon etwas zur finanziellen Lage der Gartenstadt berichten sollen – doch mit Rücksicht auf die schon späte Stunde und die Aussicht, dass die Stadtverwaltung in der kommenden Woche ihren Haushaltsentwurf für 2024 einbringen will, wurde darauf verzichtet.