Haan : Stadtbücherei hat neuen Verbundkatalog eingerichtet

(RP) Durch die Corona-Krise haben sich Arbeit und Service der Stadtbücherei verändert. Zum Beispiel können Verlängerungen nun selbst vorgenommen werden.

Vieles läuft derzeit in der Stadtbücherei Haan coronabedingt deutlich gebremst. Immerhin stehen sie und ihre Zweigstelle in Gruiten seit dem 5. Mai ihren Kunden unter Einschränkungen wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. In den Wochen davor hat sich aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit einiges getan, berichtet Leiter Roman Reinders.

In der Verbund- oder der gewählten Stadtansicht werden Leser mit prak-tischen Stöberkategorien – zum Beispiel Bestseller, Lesetipps, Kids & Teens – begrüßt, in denen die jeweils neusten Erwerbungen der Bibliotheken vorgestellt werden.

Sofern die Bibliotheken ein ausgesuchtes Medium für die Fernleihe im Kreis verfügbar gemacht haben, findet sich in der Detailanzeige eines Titels der Fernleihbutton. Damit können Kunden nach Anmeldung in ihrem Bibliothekskonto selbständig eine Fernleihe aus einer anderen Bibliothek im Kreis in Auftrag geben und nach Benachrichtigung in ihrer Bibliothek abholen.