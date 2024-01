Nach „Potsdam-Treffen“ Haaner SPD zeigt Flagge gegen Massen-Abschiebung

Die Haaner SPD hat sich besorgt über das vergangene Woche öffentlich gewordene Treffen von führenden AfD-Politikern, Unternehmern, CDU-Mitgliedern der Werte-Union und Rechtsextremisten in Potsdam gezeigt. Zugleich rufen die Sozialdemokraten zur Teilnahme an der Kundgebung „Düsseldorf stellt sich quer“ am 27. Januar (12 Uhr) vor dem DGB-Haus in der Landeshauptstadt auf. In Potsdam hatten die Anwesenden über eine Art „Masterplan“ der von ihnen so genannten „Remigration“ gesprochen.