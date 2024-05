Verschärfte Situation in Haan Fünf Tipps für den Krankenhausaufenthalt

Die Gesundheitsversorgung in Haan hat sich nach der Schließung der Klinik immens verschärft. Damit der nun noch angespanntere Krankenhausalltag trotzdem möglichst rund und sicher laufen kann, ist es der SPD Haan und der Awo ein Anliegen, Patienten über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären. In einer Auftaktveranstaltung haben die Veranstalter jetzt gemeinsam aufgeklärt, wie man einen Krankenhausaufenthalt besser planen und verstehen kann. In den nächsten Monaten werden noch weitere Infonachmittage stattfinden, in denen zusammen mit den Teilnehmenden die Themen festgelegt werden sollen.