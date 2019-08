Haan : Der Haaner Sommer 2019 bläst zum Endspurt

Der Haaner Sommer geht in den Endspurt. Foto: Guido Kraut/Guido Kraut (Archiv)

Haan In der letzten Woche des Haaner Sommers können sich alle Festivalteilnehmer noch einmal so richtig austoben – ob sportlich, gemütlich, musikalisch oder literarisch – und auch fürEisenbahnfans ist etwas dabei.

Am heutigen Mittwoch, 21. August, veranstaltet der Haaner Turnverein ein Volleyball-Turnier, außerdem präsentieren sich von 9 bis 16 Uhr auch noch andere Abteilungen des HTV. Ab 16 Uhr darf wieder den Lagerfeuersongs ohne Lagerfeuer gelauscht werden. Und es bleibt sportlich: Am Donnerstag, 22. August, steht ab 19 Uhr wieder der allgemeine Sporttreff an.