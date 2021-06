Aktion : Haaner Sommer: Flaggen statt Sand und ein Rätselspiel

Haan Als Zeichen, dass sich der Haaner-Sommer auch in Corona-Zeiten sich nicht unterkriegen lässt, sind statt des Zeltes im Sand nunmehr „HaSo“-Fahnen auf dem Neuen Markt und vor dem Rathaus installiert worden.

Der Haaner-Sommer zeigt Flagge, auch wenn er in diesem Jahr erneut ausfällt. Am vergangenen Freitag (25. Juni) wäre normalerweise der Aufbau der Zelte und des Strandes gelaufen, teilten die Organisatoren jetzt auf ihrer Facebook-Seite mit. Als Zeichen, dass sich der Haaner-Sommer auch in Corona-Zeiten sich nicht unterkriegen lasse, seien statt des Zeltes nunmehr „HaSo“-Fahnen auf dem Neuen Markt und vor dem Rathaus installiert worden, heißt es da. Wie angekündigt, gibt es noch „Das große Haaner-Sommer-Spiel“. Dazu soll es am kommenden Mittwoch online die ersten Informationen geben. Mitmachen kann jeder: Rätsel-Freunde, Gruppen, Familien, Vereine (natürlich corona-konform), oder Einzelpersonen. Die Internetadresse für weitere Infos dazu lautet „www.haaner-sommer.de“.