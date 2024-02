Es fehlt an Aktiven Haaner Sommer künftig drei Wochen kürzer

Wie fast allen Vereinen momentan mangelt es auch dem Haaner Sommer an Aktiven, die sieben Wochen lang quasi „rund um die Uhr" das beliebte Festival ehrenamtlich „am Laufen halten“. Jetzt haben die Organisatoren die Reißleine gezogen und sich „strategisch neu aufgestellt“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Wichtigster Punkt: die Dauer. Der Haaner Sommer wird in diesem Jahr drei Wochen kürzer und damit also nur noch vier Wochen laufen. Das teilte Pressesprecher Joe Janny jetzt mit.