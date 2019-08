Haan : Haaner Sommer bietet viel Musik

Rüdiger Schima weiß sein Publikum zu unterhalten. Foto: Tinter, Anja (ati)

Haan Am Sonntag präsentiert Rüdiger Schima einen Schlagertag am Strand.

(-dts) Internationalen Besuch gibt es am heutigen Freitag, 2. August, am Haaner-Sommer-Strand. Die „Suffolk Youth Wind Band“ zeigt von 17 bis 18 und von 19 bis 20 Uhr, was das Jugendblasorchester alles spielen kann. Das Repertoire des 1990 gegründeten Orchesters beinhaltet viele Stilrichtungen, von klassischen, symphonischen Blasmusikstücken bis zum Jazz sowie zur Bigband- und Show-Musik. Mittwoch noch spielten die jungen Leute im Remscheider Stadtpark.

Der Samstag auf dem Neuen Markt bietet Büchermarkt und Kindertrödel (von 10 bis 14 Uhr). Ralf Neubauer liest von 15 bis 16 Uhr aus seinem Südtirol-Krimi. Die Band „The Promise“ greift von 18 bis 20 Uhr zu den Instrumenten.

Zu Fitnessübungen am Strand lädt das „Fit in Haan“ für Sonntag, 4. August, von 10 bis 13.30 Uhr ein. Dabei könnten sich die Haaner warm machen für den folgenden Schlagertag, der von 15 bis 18 Uhr musikalische Unterhaltung verspricht. Der Haaner Schlagersänger Rüdiger Schima – er verkörpert die romantische Stimme mit Herz und Temperament und begeistert sein Publikum immer wieder – hat dabei „Marc & Loreen“ an seiner Seite. Das Traumpaar der Musik präsentiert Schlager und Oldies der Extraklasse.