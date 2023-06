Haaner Sommer Vor dem Sommer-Start am Samstag wird der Strand gestaltet

In einer Woche beginnt der kalendarische Sommer. Der „Haaner Sommer“ schon am kommenden Samstag! Vom 17. Juni bis 5. August wird die Innenstadt wieder zum Strand. Der Haaner Sommer – eine Mischung aus gesellschaftlicher Relevanz und Unterhaltung – erlebt seine 15. Auflage. Am Freitag, 16. Juni, wird der Strand aus vielen Tonnen Sand gestaltet, wird das Pagodenzelt mit Bühne aufgebaut. Und dafür braucht das Sommerteam noch viele helfende Hände. Wer mitarbeiten möchte, kann Freitag ab 8 Uhr auf dem Markt fragen, wo er/sie anpacken soll.