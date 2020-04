Dreck-weg-Spaziergang : Am Mittwoch eine Stunde lang Müll sammeln

Annegret Wahlers, hier im Haaner Bürgergarten, will Müllsammeln auch in Zeiten des Abstandsgebots möglich machen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Auch die Coronakrise kann den Dreckweg-Tag nicht stoppen. Die Haaner sollen am Mittwoch jeweils einzeln losziehen und eine Stunde lang Müll sammeln, schlägt Organisatorin Annegret Wahlers vor.

Der Saisonstart der Dreck-weg-Abendspaziergänge am jeweils letzten Mittwoch eines Monats wird am kommenden Mittwoch, 29. April, wegen der Corona-Krise nicht in gewohnter Form stattfinden. Dies hat Annegret Wahlers, Vorsitzende der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH), jetzt in einer Presseerklärung mitgeteilt.