Haan : Solarpionier stand vor einer schweren Entscheidung

Frank Wolfermann führt genaue Statistiken über die Erträge der Photovoltaikanlagen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Photovoltaik-Anlage auf dem Einfamilienhaus an der Straße Am Bandenfeld 28 war im Mai 2001 die siebte in der Stadt Haan. 1,9 Kilowatt peak hatte Frank Wolfermann damals an Solarleistung installiert.

Schon im Frühjahr 1990 schraubte der überzeugte Umweltschützer eine Kollektor-Konstruktion auf das Dach. Seither heizt diese 9,4 Quadratmeter große Fläche Wasser auf, das zur Heizungsunterstützung und Brauchwasser-Erwärmung eingesetzt wird. Die eigene Erfahrung mit dem unerschöpflichen Energieangebot der Sonne beflügelten Wolfermann damals, zu seinem Engagement für die Bürgerenergie-Projekte.

Die 20-Jahres-Frist, in der für jede Kilowattstunde Strom 48 Cent Einspeisevergütung kassiert werden konnte, ist in Kürze vorbei. Die Anlage ist abgeschrieben. Und was passiert jetzt mit ihr? „Es sah im letzten Jahr so aus, dass wir sie stilllegen und abbauen müssten.“ Nicht technische Gründe gab es für die schwere Entscheidung, sondern es war die Verpflichtung, sechs Cent Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für selbstgenutzten Strom abführen zu müssen. „Unter dem Strich wäre die Selbstnutzung des Stroms teurer gewesen, als der Bezug“, hatte Frank Wolfermann errechnet.