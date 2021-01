Digitalisierung in Haan : Warten auf iPads für Schulen geht weiter

Haan Die digitalen Endgeräte, die Schüler mit nach Hause nehmen sollten, kommen nicht vor Anfang Februar. Gleichwohl ist die Stadt Haan mit dem Start des Distanzunterrichts nach der ersten Woche durchaus zufrieden.

„Ausverkauft, zurzeit nicht auf Lager, nicht lieferbar“ – wer in diesen Lockdown-Tagen versucht, auf die Schnelle noch Ausrüstung fürs Arbeiten im Homeoffice oder die Schule zu kaufen, scheitert oft schon an der Druckerpatrone. Die Coronakrise hat zu weltweiten Lieferengpässen geführt. Je begehrter der Artikel, desto länger die Wartezeit.

„Wir haben alles dafür getan, die Geräte zeitnah zur Verfügung zu stellen und bedauern sehr, dass wir noch mit leeren Händen dastehen“, heißt es bei der Stadtverwaltung weiter. Umso erfreulicher sei es, dass über Fördervereine schon viele Schülerinnen und Schüler versorgt wurden und dass für die anderen zum Teil so genannte Study Halls in den Schulen eingerichtet werden konnten: „Wir erleben eine breite Welle der Solidarität, damit kein Kind zurückbleibt.“

So ist man bei der Stadt mit dem Start des Distanzunterrichts in Haan denn auch durchaus zufrieden: Die „intensive Arbeit der Schulleitungen und Kollegien an Konzepten für den Präsenz-, Distanz- und Hybridunterricht“ in Corona-Zeiten habe sich gelohnt. Der vor einem Jahr, sogar vor wenigen Wochen noch nicht vorstellbare Start in den vollständigen Distanzunterricht am 11. Januar sei den Haaner Schulen durchweg gelungen.