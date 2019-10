Haan : Haaner Schützenverein empfängt die Sportfreunde aus Eu

Haan Eine Delegation aus insgesamt zwölf Mitgliedern des Partnerschützenvereins Societé de Tir du Canton d’Eu waren am Wochenende zu Gast in Haan. Wieder einmal waren auch neue Teilnehmer dabei. Das sei ein Zeichen dafür, dass die inzwischen seit 43 Jahren bestehende Partnerschaft der beiden Schützenvereine lebendig bleibt.

Da die Gäste aus Frankreich erst am Freitagabend am Vereinsheim eintrafen, wurde nur noch gemeinsam mit den Gastfamilien gegrillt und Neuigkeiten ausgetauscht. Am nächsten Tag stand ein ausgedehntes Mittagessen, der Besuch einer Straußenfarm und am Abend ein reichhaltiges Buffet auf dem Programm.