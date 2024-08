Von Haan nach Meran Radfreunde treten für den Verein „Kipkel“ in die Pedale

Der Verein sei daher auf Spenden wie jene von der Tour der Radfreunde „langer Atem“ angewiesen. In diesem Jahr sollen Interessierte mit einem Schätz-Spiel motiviert werden, zu spenden. Für einen Einsatz von 10 Euro kann geschätzt werden, wie lang die Strecke ausfallen wird, die die Radfreunde von Haan bis zur Postbrücke in Meran zurücklegen werden. Die beste Schätzung ist außerdem mit einem Preis dotiert: Zu gewinnen ist die Teilnahme an der Aufzeichnung einer Fernsehshow mit Übernachtung in Hamburg. Gewinner der zweiten bis vierten Plätze dürfen sich jeweils über zwei Eintrittskarten zum Bühnenprogramm „Gute Frage“ von Bernhard Hoecker und Wigald Boning freuen.