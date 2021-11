Seit 20 Jahren ein Hingucker in der Vorweihnachtszeit in Haan : Bauhofteam bringt Weihnachtspyramide auf Hochglanz

Seit 20 Jahren ein Hingucker in der Vorweihnachtszeit in Haan

Haan Zum 20-jährigen Jubiläum der Haaner Weihnachtspyramide haben Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs das hölzerne Konstrukt über Monate aufwendig restauriert und generalüberholt, sodass es nach einem Jahr Zwangspause und pünktlich zur Eröffnung des Pyramiden-Markts am Freitag in neuem Glanz erstrahlt.

Prächtig sieht sie aus, die acht Meter hohe Holzpyramiden, die seit Donnerstag vollfunktionsfähig auf dem Neuen Markt in Haan steht und auf ihren großen Auftritt wartet. Bei der Generalprobe am Mittag drehen sich die drei Ebenen der Pyramide gemächlich im Takt der Musik, während ihr zu Füßen die Händler noch ihre Buden aufbauen. Die herbstlichen Sonnenstrahlen treffen auf die Oberfläche der frisch lasierten Propeller und Figuren und lassen sie wunderschön im Licht schimmern.

Zufrieden schaut auch Carsten Lehmann vom städtischen Betriebshof zu ihr auf. Mehrere Monate hat er mit seinen Kollegen Stefan Hirt, Boban Krstic, Dennis Blömer, Robin Miles Blasberg und Marcel Schäfer an der 20 Jahren alten Pyramide gewerkelt und immer wieder Hand angelegt, um sie pünktlich für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Schuss zu bringen.

2002 regte die Wirtschaftsförderung an, die Attraktivität durch einige Buden zu erhöhen. Teddy Henschke, der schon 2001 den Wachdienst übernommen hatte, wurde zum Marktveranstalter.

Ausgetauscht wurden etwa alle tragenden Holzstreben. Auch Holzfiguren und Propeller wurden überarbeitet. Komplett erneuert wurde das Antriebssystem. Statt mit Keilriemen wie bislang bewegen sich die Elemente jetzt über ein 400-Volt-Eckgetriebe, das weniger störungsanfälliger ist, erklärt der Fachmann. „Früher ist es schon mal häufiger ausgefallen“, erinnert sich Lehmann. „Das dürfte nun jetzt nicht mehr passieren.“ Auch die Unterkonstruktion wurde komplett erneuert und die „alten, gammeligen Tanks durch neue IBC-Tanks ausgetauscht“, berichtet der Fachmann. Die Tanks, die sich samt Technik am Fuß der Pyramide hinter grünen Metallwänden verbergen, dienen als Gewichte, damit das Holzkonstrukt bei starken Wind- und Sturmböen nicht kippt.

Nach der aufwendigen Erneuerung der Pyramide glaubt Lehmann, nicht so schnell wieder Hand anlegen zu müssen. „Das sollte jetzt schon einige Jahre halten.“ Eine weitere Besonderheit, verrät der Bauhof-Mitarbeiter: „Die Pyramide wird jetzt für den Transport nicht mehr in ihre Einzelteile zerlegt, sondern, wenn der Weihnachtsmarkt vorbei ist, als Ganzes zum Bauhof gebracht, eingepackt und stehend gelagert. Nur Propeller und Figuren würden abmontiert. Das hat den Vorteil, dass das Material, hauptsächlich Holz und Schrauben, durch Auf- und Abbau, nicht mehr so stark beansprucht wird wie bislang.