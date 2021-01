Kampf gegen Covid 19 : Haaner Professor Bölke: Gute Nachrichten im Kampf gegen Corona

Haan Der Haaner Kommunalpolitiker und Mediziner Prof. Dr. Edwin Bölke hat im Kampf gegen das Coronavirus gleich doppelt Grund zur Freude: Es gibt Fortschritte bei Medikamenten und Blutplasma-Therapien.

Der Haaner Kommunalpolitiker und Mediziner Prof. Dr. Edwin Bölke hat im Kampf gegen das Coronavirus in diesen Tagen gleich doppelt Grund zur Freude: Da ist zum einen die Tatsache, dass mittlerweile sehr viele sogenannte Rekonvaleszentenplasmen verfügbar sind, also Blutplasmen von Menschen, die nach einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Wer von einer Viruserkrankung genesen ist, hat Antikörper gegen das Virus gebildet. Diese Antikörper können aufbereitet und anderen Patienten, die noch an dem Virus leiden, verabreicht werden und so ihre Heilungschancen verbessern.