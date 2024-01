Nach sexuellen Übrgriffen auf 15-Jährigen Haaner Priester droht Gang vors Bundesgericht

Vom Landgericht Deggendorf war Alfons H. am 19. Januar zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Jetzt wird der Fall des 66-jährigen Priesters, der von 2014 bis 2018 in Haan tätig war und im Sommer 2022 einen damals 15-jährigen Messdiener bei zwei Fahrradtouren sexuell missbraucht hatte, den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigen.