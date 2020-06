Kinderbetreuung : Politik beschließt dritte Kita-Gruppe für die Bachstraße

Die neue Kita Märchenwald in der früheren Grundschule Bachstraße soll um eine dritte Gruppe erweitert werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Gute Nachricht für viele Eltern: An der Bachstraße soll nach dem Umzug der Kita Märchenwald an den Erikaweg und dem Umzug der Kita Kurze Straße zur Bachstraße eine zusätzliche Gruppe der Form III eingerichtet werden. Dies beschloss der Haupt- und Finanzausschuss jetzt einstimmig bei sechs Enthaltungen.

Die Stadtverwaltung hatte dafür plädiert, die weitere Entwicklung erst einmal abzuwarten und den Beschluss erst im Oktober zu fassen. Nach aktuellem Stand seien auf der Warteliste im Jugendamt zwölf Kinder vermerkt, die bis Oktober 2020 das 3. Lebensjahr vollenden. „Ob diese einen Betreuungsplatz in einer städtischen Kita in Anspruch nehmen wollen, ist nicht sicher“, hieß es. Insgesamt könne die Verwaltung nach aktuellem Stand keinen gesicherten Bedarf für eine dauerhafte dritte Gruppe an der Bachstraße erkennen. Bei einem Beschluss im Oktober wäre außerdem noch genug Zeit gegeben, Personal zu finden.