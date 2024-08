„Wir sind Haan“ Mit Vollgas in die 80er-Jahre

Take on me“ (Aha), „The Look“ (Roxette), „Super Trouper“ (Abba), aber auch „Major Tom“ von Peter Schilling – das waren einige der größten Pop-Hymnen der 80er-Jahre. Viele dieser Hits lebten jetzt im Haus an der Kirche wieder auf. Dort feierte das Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ seine beliebte Oldie-Party – und die hatte nicht nur musikalische Höhepunkte auf dem Programmzettel. Manche der Gäste ließen es sich nicht nehmen, auch optisch in die „Eighties“ einzutauchen und besuchten die Veranstaltung in entsprechend farbenfrohen Outfits. Text: peco, Foto: Köhlen