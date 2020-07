St-Josef-Krankenhaus : Haaner Orthopädin erneut als „Top-Medizinerin“ ausgezeichnet

Mona Abbara-Czardybon, Fußchirurgin am St.-Josef-Krankenhaus Haan, ist mit dem Focus-Siegel als Top Medizinerin in der Fußchirurgie ausgezeichnet worden. Foto: Uli Preuss/Kplus Gruppe

Haan Erneut ist Mona Abbara-Czardybon, Fußchirurgin am St.-Josef-Krankenhaus Haan, mit dem Focus-Siegel als „Top-Medizinerin“ in der Fußchirurgie ausgezeichnet worden.

Wenn Mona Abbara-Czardybon an Füße denkt, gerät sie ins Schwärmen. „Unsere Füße sind so komplex aufgebaut und dabei so flexibel“, sagt sie. Die Faszination Fuß hat die promovierte Orthopädin gepackt, so gepackt, dass sie sich auf die Fußchirurgie spezialisiert hat und sich seit nunmehr fünf Jahren ohne Unterbrechung mit dem Focus-Siegel „Top Mediziner in der Fußchirurgie“ schmücken darf. „Das ist eine tolle Bestätigung meiner Arbeit, vor allem weil sowohl Kollegen als auch Patienten mir über die ganze Zeit ihr Vertrauen aussprechen.“