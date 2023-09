Kennzahlen erfasst Ordnungsamt: 8600 „Knöllchen“ in einem halben Jahr

3918 Anfragen an das Ordnungsamt wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres gezählt. 1437 davon gingen in den Außendienst – 2071 an den Innendienst. 410 mal gingen Hinweise über den Mängelmelder-Service ein. Die WLH, die diese Kennzahlen angefordert hatte, kritisierte, es fehle jegliche Analyse seitens des Dezernats bziehungsweise der Amtsleitung.