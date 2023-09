Kultur und Kulinarik Haaner Open Air Konzert für alle Sinne

Die Tradition wird fortgesetzt: Am Sonntag, 10. September, findet wieder ein Haaner Open-Air-Konzert statt. Schon seit langem freuen sich die Besucher auf das traditionelle Picknick-Konzert, das auch wieder auf dem Karl-August-Jung-Platz stattfindet. Einlass ist ab 14.30 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Generalmusikdirektor Rasmus Baumann und das Symphonieorchester Neue Philharmonie Westfalen nehmen die Zuhörer mit auf eine musikalische Weltreise. Sie spielen Klassiker von Puccini, Brahms und Dvorák sowie bekannte Filmmusiken. Auch das kulinarische Angebot ist nicht zu verachten: „Bringen Sie Ihren Picknickkorb mit oder genießen Sie das kulinarische Angebot vor Ort“, heißt es in der Einladung. An Haaner Gastronomen seien unter anderem Bigels Weinladen und Marcel Stroms mit seinem „Sinter Alt“ aus Gruiten mit dabei. „Dirk Schröder kommt mit seinem Eiswagen, Bastian May bietet Pommes mit Trüffel-Mayonnaise & Guacamole und die Metzgerei Rauschmann aus Gruiten serviert Bratwurst im Brötchen“, heißt es weiter. Natürlich gibt es auch Getränke von Bier bis Limonade. Tickets kosten für Erwachsene: 10 Euro, Familienkarten 20 Euro (2 Erwachsene und eigene Kinder). Azubis und Studenten Zahlen 5 Euro.