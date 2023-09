Feste in Haan Oktoberfest-Premiere ist bereits ausverkauft

Die weiß-blauen Fahnen mit bayrischem Landeswappen sind schon da, und auch ihre stilechten Trachtenjanker haben die Gastgeber bereits aus dem Kleiderschrank geholt. Vieles ist also schon angerichtet für das „Haaner Oktoberfest“. Das steigt am kommenden Samstag, 9. September – und damit sieben Tage früher als der berühmte Fassanstich zum Münchner Original. „Wir wollten so etwas eigentlich immer schon mal machen“, verrät Tobias Kaimer, Präsident des Lions Club Haan, der die zünftige Sause erstmals ausrichtet. „Die Leute wollen einfach feiern nach Corona“, ergänzt Lions-Kollege und Ideengeber Jens Bahlmann. Dazu passt, dass die Veranstalter – zur eigenen Freude und vielleicht auch zur Enttäuschung manch eines Kurzentschlossenen – bereits jetzt ein ausverkauftes Haus verkünden können: Sämtliche Karten zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf sind im Verlaufe der vergangenen Wochen an den Mann oder die Frau gegangen. Ohne große Ankündigug. Rund 350 Menschen werden sich somit in der „Festhalle Selders“ an der Elberfelder Straße zum ausgelassenen Feiern einfinden.