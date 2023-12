Pianist Andreas Mühlen Neujahrskonzert im Sinne der Völkerverständigung

Zuversicht zu Beginn des Jahres 2024 verbreiten – es hat schon leichtere Aufgabenstellungen für ein Neujahrskonzert gegeben, als die, die sich Andreas Mühlen für seine beiden Klavierabende am 12. und 13. Januar auferlegt hat. Der in Haan lebende Konzertpianist hat sein Programm mit Kompositionen aus mehreren Jahrhunderten und Ländern zusammengestellt, die genau jenes Gefühl am Ende vermitteln sollen. „Im Gegensatz zum Alltagsleben kennt Musik keine zeitlichen und geographischen Grenzen, sagt er: „Sie bleibt universell.“