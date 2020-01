Umweltproblem in Haan : Kunstwerk aus Kippen soll wachrütteln

Aufmerksamkeit erzeugen und zugleich informieren will der Gruitener Landschaftswächter Hans-Joachim Friebe mit seiner Installation aus gesammelten Zigarettenkippen am Heinhauser Weg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Hans-Joachim Friebe hat gesammelte Zigarettenkippen zur Kunst-Installation gemacht. Damit lädt er zum Nachdenken ein.

Wer am Heinhauser Weg in Richtung historischem Ortskern in Richtung Gruiten geht, der wird vermutlich auf den Vorgarten von Hans-Joachim Friebe aufmerksam – Einheimische wie Auswärtige. Neben einer Art Maibaum, der mit alten Feuerzeugen behangen ist, zieht nun ein neues kleineres Kunstwerk die Blicke der Vorbeilaufenden auf sich. „Rauchen Sie etwa?“, fragen einige Neugierige nun den Naturschutzwart, wenn sie die Pyramide mit Zigarettenstummel sehen. Doch die Antwort ist eindeutig: Nein. Bei den Zigarettenkippen handelt es sich um achtlos weggeworfenen Müll, den Friebe gesammelt hat: „Ich will damit Aufmerksamkeit erzeugen.“