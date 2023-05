Klimaschutz der Kleinsten Aktion gestartet: Haaner Nachwuchs sammelt wieder „Kindermeilen“

Alltagswege mit Spaß und Bewegung erkunden, auf Schusters Rappen unterwegs sein, Schulwege in anderen Ländern kennenlernen – das und vieles mehr bietet die Kindermeilen-Kampagne. Auch in diesem Jahr hat die Stadt Haan gemeinsam mit dem Klima-Bündnis alle Kinder wieder dazu eingeladen, sich auf eine symbolische Reise zur UN-Klimakonferenz zu begeben. „Die Kinder sammeln in Städten und Gemeinden, Kindergärten und Schulen oder Sportgruppen Grüne Meilen zum Schutz des Weltklimas“, heißt es in einer Pressemitteilung. Rund 330 Haaner Kinder aus fünf verschiedenen Einrichtungen sind in diesem Jahr dabei.