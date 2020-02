Haan : Haaner Musiker für Landesentscheid qualifiziert

Haan Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ Ende Januar in Monheim wurden die 150 Nachwuchsmusiker aus dem Kreis mit reichlich Lorbeeren bedacht. Es gab aber auch 18 Jungmusiker aus dem Kreis Mettmann die in Nachbarregionen ihre Wertungsspiele absolvierten.

Dabei zeigte sich, dass der musikalische Nachwuchs aus dem Kreis auch auswärts eine gute Figur macht. Fast alle „Auswärtsspieler“ heimsten erste Preise ein. Über erste Preise und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb (20. bis 24. März in Essen) konnten sich mit 23 und mehr Punkten am Ende Alina Herrmann (Harfe) aus Haan, Felix Palt und Maithili Joshi (beide Pop-Gitarre) aus Monheim, Mila Mettenmeyer (Pop-Gitarre) aus Ratingen, Bjarne Leonhard Drechsel (Schlagzeug in der Kategorie „neue Musik“) aus Monheim und Meike Vogt (Viola in der Kategorie „neue Musik“) aus Langenfeld freuen. Erste Preise mit 25 bzw. 23 Punkten erhielten auch Flora Faßbender (Harfe) aus Wülfrath und Sofia Jundt (Harfe) aus Ratingen. Für eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb sind die beiden allerdings noch zu jung.