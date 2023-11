“Spogomi“-Weltcup 2023 Haaner Müllsammel-WM-Team erkundet die „Stadt der Gegensätze“

Haan/Tokio · Am Mittwoch beginnt der „Spogomi“-Weltcup 2023 in Japan. Die drei Haanerinnen Charlotte Schmitz, Finja und Meike Lukat, die Deutschland bei dieser offiziellen „Müllsammel-WM“ vertreten, sind seit Samstag in Tokio. Von dort schicken sie ihre Eindrücke via RP online in die Heimat.

19.11.2023 , 12:52 Uhr

11 Bilder Haaner Müllsammel-WM-Team erkundet die „Stadt der Gegensätze“ 11 Bilder Foto: Lukat

Viele bunte Eindrücke, ungewöhnliche Anblicke und das ganze bei angenehmen 22 Grad Celsius: Charlotte Schmitz, Finja und Meike Lukat haben auch ihren zweiten Tag in Tokio genutzt, um die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Am Sonntag lernte das Haaner Müllsammel-WM-Trio die japanische Metropole zum ersten Mal auch als Stadt der Gegensätze kennen: „Von Tradition bis Moderne“. Nichts dokumentiere das besser, als ein Blick vom Kaiserpalast-Gelände aus hinüber ins Bankenviertel, betonten die drei. Auf der einen Seite idyllischer Palastgarten mit interessanten Pflanzen und Tieren – auf der anderen ein Moloch aus Hochhäusern und Beton. In Tokio ist das Trio auch schon in aller Öffentlichkeit auf ein Bild mit „Magic Mushrooms“ (psychoaktive Pilze“) gestoßen, teilte Meike Lukat mit. Und sogar der deutsche Satz: „Das Leben ist schön“ seit dort verewigt. Am MIttwoch beginnt die WM, bei der die drei Haanerinnen Deutschland vertreten werden. „Lampenfieber haben wir noch nicht“, sagte Meike Lukat auf Anfrage nach ihrer Rückkehr ins Hotel: „Dafür aber tatsächlich einen Sonnenbrand.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Haaner Müllsammel-WM-Team erkundet die „Stadt der Gegensätze“

(peco)