WM in Japan Haaner Müllsammel-Team kurz vor Abflug nach Tokio

War das eine Freude bei Charlotte Schmitz, Finja und Meike Lukat, als die drei im September den bundesweiten Vorentscheid der Müllsammel-Weltmeisterschaft „Spogomi“ in Düsseldorf gewannen. Das Trio aus der Gartenstadt hatte in einem vorher festgelegten Zeitraum die größte Menge an Müll in der Landeshauptstadt zusammengetragen. Das bedeutete automatisch die Teilnahme an der WM-Endrunde in Japan (wir berichteten).