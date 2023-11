“Spogomi“-WM in Japan Haaner Müllsammel-Nationalteam in Tokio eingetroffen

Nach etwa 14 Stunden Fluganreise ist das Haaner „Spogomi“-Trio, das Deutschland in diesem Jahr bei der offiziellen Müllsammel-WM in Japan vertreten wird, am Samstag wohlbehalten in Tokio gelandet. Nach dem Einchecken ins Hotel und kurzem Ausruhen starteten Charlotte Schmitz, Finja und Meike Lukat direkt zu einem ersten Ausflug in den Großstadt-Dschungel.