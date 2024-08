Heiner Medizinprofessor zu Gast in China Edwin Bölke auf den Spuren Marco Polos

Es war eine Zeit, die Edwin Bölke so schnell nicht vergessen wird: In einer faszinierenden Reise begab sich der Haaner Ratsherr und Medizinprofessor jetzt auf die Spuren von Marco Polo – den großen Entdecker, den es einst von Venedig bis nach China verschlagen hatte. Die medizinische Fakultät der Universität von Yangzhou und der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Nantong hatten Bölke eingeladen, seine Expertise in der Behandlung von Tumorerkrankungen und Covid-19 zu teilen. Dabei erkundete er bedeutende Orte und Wasserstraßen. Was ihn am meisten faszinierte: