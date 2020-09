Prozess am Landgericht : Haaner leistet Erste Hilfe nach Messerattacke

Prozess am Landgericht

Haan Vor dem Landgericht Wuppertal hat der Prozess gegen einen Iraker begonnen, der in Solingen mit dem Messer auf seine Ehefrau losgegangen war. Ein Haaner kam zu Hilfe und rettete der Frau vermutlich das Leben.

Nach einem Streit mit ihrem Ehemann und dessen folgenschwerem Messerangriff war eine 50-jährige in Solingen-Ohligs blutüberströmt zusammengebrochen. Opfer und Täter stammen aus dem Irak, einige der zehn gemeinsamen Kinder waren zu Zeugen der Bluttat geworden und mit der Mutter mitten in der Nacht zum 31. Januar auf die Straße geflohen. Dort waren sie auf das Auto eines Haaners zugelaufen, der sofort Zivilcourage zeigte und sich um Frau und Kinder kümmerte.

Der Zeuge sagte vor Gericht aus, dass er die Situation vollkommen unvermittelt hineingeraten sei. Er sei auf dem Heimweg von der Spätschicht gewesen und direkt hinter dem Nachtbus gefahren, als es auf der Straße in der Nähe einer Bushaltestelle plötzlich turbulent gewesen sei. In einer Ecke habe eine Gruppe Jugendlicher gestanden, was ihm schon ungewöhnlich vorgekommen sei. Dann habe er plötzlich auf der Straße die blutüberströmte Frau und die beiden etwa 12 Jahre alten Kinder gesehen, die laut um Hilfe gerufen hätten. Einer der Jungen habe noch gesagt: „Der Papa war´s, mit dem Messer.“