Aktion : Kunstverein gibt das Haaner Brunnenfest auf

Haan Nach der coronabedingten Absage im März hat der Vorstand jetzt das endgültige Aus beschlossen. Der Kunstherbst als weitere Großaktion des Vereins bleibt erhalten.

Ziemlich genau sechs Monate ist es her, dass der Vorstand des Haaner Kunstvereins bekannt gab: „Die Durchführung unseres Brunnenfestes angesichts der Entwicklung des Coronavirus ist nicht zu verantworten.“ Das Fest wurde abgesagt. Inzwischen hat der Vorstand beschlossen, dass es in Zukunft auch kein weiteres mehr geben wird.

Bei der Jahresversammlung, die jetzt im Hotel am Park stattfand, ging es neben dem Brunnenfest auch um den Kunstherbst – und da sieht es deutlich besser aus. „Die Broschüre ist kurz vor der Fertigstellung“, hieß es. Vom 10. bis zum 25. Oktober präsentieren Künstler ihre Werke in den Läden der Stadt. Eröffnung ist am Samstag, 10. Oktober, gegen 11 Uhr an der Marktpassage.