Atelierbesuch : Kunstverein besucht Monika Morwind

Mitglieder des Vereins „Kunst in der Stadt Haan“ konnten sich kürzlich bei einem Atelierbesuch bei Monika Morwind von der Vielfältigkeit ihrer unterschiedlichen Sujets und Arbeitstechniken überzeugen.

Seit 2013 hat Monika Morwind mehrfach eine Auswahl ihrer Arbeiten ausgestellt – in Düsseldorf, im Café im Dorf Gruiten, beim Haaner Kunstherbst, im Haus Am Quall oder auch in Haan. Aber auch am Weihnachtsmarkt im Gruitener Bürgersaal nahm die Künstlerin teil.