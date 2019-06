Haan : Der Haaner Kunstherbst 2019 wirft seine Schatten voraus

Pia Stojkovic gehört zum Vorbereitungsteam des Haaner Kunstherbstes. Sie stellt aber auch selbst Arbeiten aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Haan Der Verein „Kunst in der Stadt Haan“ plant den nächsten Kunstherbst. Es ist schon die 16. Ausgabe, so der Vorsitzende Peter Püschel. „Wir werden einmal mehr die Haaner Innenstadt für mehr als zwei Wochen in eine Kunstmeile verwandeln.“ Viele Ladenbetreiber und Banken stellen Schaufenster zur Verfügung, in denen die Künstler ihre Arbeiten präsentieren können.

Der Vorstand mit Nienke Lohhoff, Heiko Tieves und Peter Püschel bedankt sich bereits im Voraus für die Bereitschaft der Firmen, bei diesem Kunstprojekt mitzumachen. „Wichtig ist uns auch die Einbeziehung des Ortsteils Gruiten.“ Die Vielfalt der teilnehmenden Akteure verspreche die unterschiedlichsten Stil-Arbeitstechniken und natürlich Sujets. Der Kunstherbst dauert dieses Jahr vom 28. September bis 13. Oktober. Bürgermeisterin Dr. Warnecke eröffnet die Aktion am Samstag, 28. September, 11 Uhr an der Marktpassager.

Wichtig ist die frühzeitige Anmeldung der Künstler. Die Meldung muss unbedingt an die Mail-Anschrift grafik@kunst-in-der-stadt-haan.de (Pia Stojkovic) geschickt werden. Aus organisatorischen Gründen ist der Anmeldetermin verbindlich der 5. Juli. Später eingehende Anmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden. Der Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder beträgt 35 Euro und ist zeitgleich an den Verein zu überweisen. Das Anmeldeformular lässt sich von der Webseite des Vereins: www.kunst-in-der-stadt-haan.de herunterladen.

Das Projektteam: Haaner Kunstherbst 2019 besteht aus Heiko Tieves, Gerda Schmidt, Peter Püschel, Lothar Schmeink und Pia Stojkovic. Die Broschüre zum Haaner Kunstherbst wird – wie in den Vorjahren – von Natalie Lewandowski erstellt. Jeder teilnehmende Künstler/ Künstlerin wird mit einem Foto, einer seiner Arbeiten und den persönlichen Kontaktdaten vorgestellt. Außerdem bringt das Heft viel Wissenswertes über die Entwicklung des Vereins und seine Aktivitäten. Der Skulpturenbeauftragte Dieter Suhr berichtet über die vereinseigenen Skulpturen im öffentlichen Raum. Die Broschüre liegt ab Anfang September in allen städtischen Einrichtungen sowie in den teilnehmenden Firmen aus.

(-dts)