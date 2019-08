Haan : Blutspendetermin bei der Sparkasse in Haan

Tut nicht weh, rettet Leben: Der nächste Blutspendetermin ist am 2. September in Haan.

In Haan steht am Montag, 2. September, von 15 bis 19.30 Uhr der nächste Blutspendetermin in der Stadt-Sparkasse Haan, Kaiserstraße 37, an. Als Dankeschön schenkt der DRK-Blutspendedienst allen Besuchern des Blutspendetermins den Wanderführer „Wandern im Westen“ mit GPS-Tracks zum Download.