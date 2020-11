Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ : Knösterstube: Service im Advent

Hilmar Wilde schraubt in der Knösterstube an einem Gerät. Das Archivbild stammt aus dem Jahr 2019. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HAAN Der Reparaturtreff von „Wir sind Haan“ kann coronabedingt nicht regulär öffnen. Die Tüftler haben aber einen gangbaren Weg gefunden. Wichtige defekte Geräte können jetzt kurzfristig von den Aktiven repariert werden.

Die überhaus beliebte und oft frequentierte Knösterstube des Seniorennetzwerks „Wir sind Haan“ bietet jetzt in der Adventszeit einen Sonderservice an. Wichtige und für den täglichen Bedarf notwendige defekte Geräte können jetzt kurzfristig von den aktiven Ehrenamtlichen der Knösterstube repariert werden. Gedacht ist dabei von den Verantwortlichen an Kaffeemaschinen, Nähmaschinen, elektrische Werkzeuge, Lampen und ähnliches. In den vergangenen Wochen konnten wegen der Pandemie-Beschränkungen kein Knösterstuben-Treff im Forum der katholischen Kirchengemeinde stattfinden. Die Vorgehensweise zum Advents-Repartur-Notdienst bis zum 22. Dezember: Per e-mail ist eine Anfrage mit Angabe des Gerätes zu richten an frank.intveen@t-online.de.