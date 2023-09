Haaner Kleiderkammer Zufahrt zur Spendenannahme ist wieder frei

Der mittlerweile beendete Sommerschlussverkauf hat auch in diesem Jahr offenbar wieder regen Zuspruch bei zahlreichen Kundinnen und Kunden erzeugt. „Auch wenn wir in den letzten Tagen noch mit spätsommerlichen Temperaturen verwöhnt wurden, konzentrieren wir unser Angebot ab sofort auf die nunmehr anstehenden kühleren Jahreszeiten“, heißt es in dem Schreiben. Regale und Kleiderständer seien bereits durch zahlreiche helfende Hände entsprechend bestückt worden. Dabei sei aufgefallen, „dass wir aktuell Herrenbekleidung für den Herbst und Winter noch dringend benötigen“. Zudem würde sich das Kleiderkammer-Team auch über gut erhaltene Handtaschen und Kinderwagen freuen.