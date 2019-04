Haan : Kleiderkammer bittet Spender um Hilfe

Haan Leitungsteam wünscht sich ein besseres Vorsortieren. Geeignet sind nur Textilien, die in Ordnung und sauber sind.

Die Kleiderkammer Haan an der Friedrich-Ebert-Straße 111-117, die sich als günstige Einkaufsquelle für Menschen mit geringem Einkommen versteht, nimmt Monat für Monat zwischen zwei und drei Tonnen Kleiderspenden der Haaner Bevölkerung entgegen. „Wir freuen uns sehr über die anhaltend hohe Spendenbereitschaft“, sagt Heike Müller, die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Gesellschaft. „Doch längst nicht alles, was wir bekommen, können wir an unsere Kunden weitergeben. Sie zahlen aus ihrem kleinen Budget einen Kostenbeitrag und dürfen dafür ein uneingeschränkt nutzbares und gut erhaltenes Kleidungsstück erwarten.“

Die Kleiderkammer, ergänzt Heike Müller, bemühe sich durch sorgfältige Sortierung, eine hohe Wiederverwendungsquote zu erreichen, und gebe einen Teil der überschüssigen Kleidung an andere caritative Organisationen in der Region ab, zum Beispiel an die Obdachlosenhilfe in Düsseldorf und an das Internationale Friedensdorf Oberhausen. „Es bleibt jedoch eine problematisch große Menge, die wir zum Teil selbst als Müll entsorgen oder an einen gewerblichen Textilverwerter abgeben müssen.“ Etwa 40 Prozent der in Haan gespendeten Kleidung werden weitergereicht.